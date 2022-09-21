Мощный взрыв прогремел на газопроводе в штате Табаско

Мощный взрыв прогремел в Мексике. ЧП произошло на газопроводе в штате Табаско. После оглушительного хлопка начался пожар. Подача газа на участке временно остановлена.

По предварительным данным, никто не пострадал. Эвакуировать людей не пришлось. Жилые дома находятся на приличном расстоянии – примерно в двух километрах.

Что привело к происшествию, сейчас выясняют. Пока никаких официальных комментариев по этому поводу нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

