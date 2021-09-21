13 пострадавших при стрельбе в университете остаются в больницах Перми

В пермских больницах остаются 13 пострадавших в результате стрельбы в университете. Их состояние стабильно, говорят врачи. А семерых тяжело раненных 21 сентября доставили в московские клиники. Со студентами самого вуза сейчас дополнительно работают психологи.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате 6 человек погибли, еще 24 пострадали.

Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.