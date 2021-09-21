Пострадавших при стрельбе в пермском университете приняли крупнейшие столичные клиники

Пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете приняли крупнейшие столичные клиники. Как сообщают медики, раненые перенесли полет нормально, их состояние не ухудшилось.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу, в результате которой погибли шесть человек.

Позже нападавшего задержали. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.