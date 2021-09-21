В Филимоновском произошло ДТП с участием грузовой машины

В поселении Филимонковском произошло ДТП. На светофоре столкнулись легковушка и грузовая машина.

Очевидцы сообщают, что этот перекресток опасный. На месте аварии находятся два экипажа скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.