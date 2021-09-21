Врачи рассказали, как пострадавшие при стрельбе в пермском вузе перенесли полет в Москву

Самолет МЧС с пострадавшими при стрельбе в пермском университете приземлился во Внуково. На борту находились семь тяжело раненых пациентов. По словам врачей, полет они перенесли нормально. Ни у кого не было ухудшений.

При стрельбе погибли шесть человек, почти 30 пострадали. Большинство, как заявили в Минобрнауки, идут на поправку.

В тяжелом состоянии находится студент, открывший огонь, – Тимур Бекмансуров. Когда его здоровье улучшится, врачи собираются провести психиатрическую экспертизу. Как пишут телеграм-каналы, Бекмансурова охраняют 18 полицейских.

Также в Сети появилось видео, из которого стало ясно, что молодой человек начал стрелять не в вузе, а еще на улице. На опубликованных кадрах машины проезжают мимо университета, а парень в черной одежде поднимает ружье и открывает огонь. Пуля разбивает лобовое стекло. Уточняется, что водитель при этом не пострадал.

Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу, в результате которой шесть человек погибли.

Позже нападавшего задержали. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.