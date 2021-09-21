Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в пермском вузе приземлился во Внуково

13:15
Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился во Внуково.
Спецборт доставил на лечение в столицу семерых пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии. Их сопровождали медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф.
Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. Неизвестный вошел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате шесть человек погибли, еще 24 пострадали.
Позже нападавший был задержан. Им оказался один из студентов юридического факультета ПГНИУ. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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