В Сеть выложили кадры с пьяным водителем, который разбил 7 машин

В Сеть выложили кадры аварии на улице Гурьянова, после которой автомобилисты задержали пьяного водителя. Мужчина разбил 7 машин во дворе, потому что никак не мог выехать.

На этом видео мужчина разъезжает с открытым капотом и врезается во все, что попадается ему на пути. Другие автомобилисты пытались разбить стекло, уговорить дебошира припарковаться, а в результате просто вытащили силой из салона и вызвали полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.