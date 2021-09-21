На северо-востоке Москвы загорелся электробус. Это случилось на Дмитровском шоссе, недалеко от платформы Лианозово. Кадры пожара прислали очевидцы.

Говорят, что пассажиров в салоне не было. Через несколько минут на месте происшествия уже работали пожарные. Пока они тушили электробус, дорогу временно перекрыли.

В Дептрансе заявили, что это первый случай за все три года эксплуатации электробусов. Он ехал техническим рейсом в парк без пассажиров.

Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя. Однако человеческий фактор пока не исключается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.