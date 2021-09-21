Новости России: в Ростовской области задержали таможенников за контрабанду на 100 млн руб

07:00
В Ростовской области задержали троих таможенников за контрабанду на 100 миллионов рублей. Взяли высокопоставленных чиновников, которые наладили переправку сигарет через российско-украинскую границу без необходимых проверок. Оперативники следственного комитета и ФСБ сорвали сделку по контрабанде 40 тонн табачной продукции. Заместителя начальника таможенного поста арестовали.
Киты и дельфины из России временно стали невыездными. Минэкономразвития запретило экспорт на полгода. Так хотят защитить популяцию морских млекопитающих. За рубежом наши киты и дельфины очень востребованы. Животных активно используют в сфере развлечений, в океанариумах и дельфинариях. Вопрос о сохранности морских обитателей впервые подняли в 2018 году после печальной истории с так называемой китовой тюрьмой. Там перед отправкой в Китай держали косаток и белух.
В Воронежской области все же поставят памятник Аленке – основательнице села Новая Ал–новка. Но это будет скульптура с человеческим лицом. В социальных сетях появились фото монумента. В комментариях местные жители новый вариант единогласно одобрили. Они хорошо помят скандал со "старой" Аленкой, памятник которой открыли в Нововоронеже прошлой зимой. После шквала критики за жуткий и постапокалиптичный внешний вид скульптуру снесли. Потом этот памятник продали на аукционе более чем за 2,5 миллиона рублей.
В Сочи на фестивале воздушных шаров рухнул на землю дирижабль с людьми. Никто не пострадал. Но это было только начало. Он стал быстро наполняться газом и его едва не унесло вместе с пилотом и техниками. По одной версии, причиной инцидента стало открытие клапана, по другой – сильный порыв ветра. Аппарат еле удержали за трос. В конце концов дирижабль снова запустили в небо.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: