Новости России: в Ростовской области задержали таможенников за контрабанду на 100 млн руб

В Ростовской области задержали троих таможенников за контрабанду на 100 миллионов рублей. Взяли высокопоставленных чиновников, которые наладили переправку сигарет через российско-украинскую границу без необходимых проверок. Оперативники следственного комитета и ФСБ сорвали сделку по контрабанде 40 тонн табачной продукции. Заместителя начальника таможенного поста арестовали.

Киты и дельфины из России временно стали невыездными. Минэкономразвития запретило экспорт на полгода. Так хотят защитить популяцию морских млекопитающих. За рубежом наши киты и дельфины очень востребованы. Животных активно используют в сфере развлечений, в океанариумах и дельфинариях. Вопрос о сохранности морских обитателей впервые подняли в 2018 году после печальной истории с так называемой китовой тюрьмой. Там перед отправкой в Китай держали косаток и белух.

В Воронежской области все же поставят памятник Аленке – основательнице села Новая Ал–новка. Но это будет скульптура с человеческим лицом. В социальных сетях появились фото монумента. В комментариях местные жители новый вариант единогласно одобрили. Они хорошо помят скандал со "старой" Аленкой, памятник которой открыли в Нововоронеже прошлой зимой. После шквала критики за жуткий и постапокалиптичный внешний вид скульптуру снесли. Потом этот памятник продали на аукционе более чем за 2,5 миллиона рублей.

В Сочи на фестивале воздушных шаров рухнул на землю дирижабль с людьми. Никто не пострадал. Но это было только начало. Он стал быстро наполняться газом и его едва не унесло вместе с пилотом и техниками. По одной версии, причиной инцидента стало открытие клапана, по другой – сильный порыв ветра. Аппарат еле удержали за трос. В конце концов дирижабль снова запустили в небо.