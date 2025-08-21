21 августа, 22:30Происшествия
Новости регионов: пожар в Севастополе ликвидирован
Пожар в Севастополе ликвидирован. Об этом сообщило МЧС. По данным ведомства, огонь охватил 12 гектаров. К тушению привлекли авиацию, а также специалистов, которые занимаются лесными пожарами.
В Магаданской области выпала полуторамесячная норма осадков. Дожди шли безостановочно почти неделю. Многие реки вышли из берегов. В области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.