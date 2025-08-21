Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 22:30

Происшествия

Новости регионов: пожар в Севастополе ликвидирован

Новости регионов: пожар в Севастополе ликвидирован

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения участникам драки в столичном клубе

С застрявшей на горе в Киргизии альпинистки могут взыскать часть средств за спасение

"Московский патруль": мужа Блиновской избили в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 августа

На помощь застрявшей в Киргизии альпинистке выдвинулась еще одна группа спасателей

Пожар произошел на территории хлебозавода в районе Останкино

Москвичка не стала подавать заявление на мужа, который избил ее в ЖК "Зиларт"

Отправившиеся за москвичкой Наговициной спасатели достигли высоты более 5 тыс метров

Суд может лишить родительских прав россиянку, оставившую младенца в аэропорту Турции

Пожар в Севастополе ликвидирован. Об этом сообщило МЧС. По данным ведомства, огонь охватил 12 гектаров. К тушению привлекли авиацию, а также специалистов, которые занимаются лесными пожарами.

В Магаданской области выпала полуторамесячная норма осадков. Дожди шли безостановочно почти неделю. Многие реки вышли из берегов. В области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаробществопогодарегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика