Новости регионов: пожар в Севастополе ликвидирован

Пожар в Севастополе ликвидирован. Об этом сообщило МЧС. По данным ведомства, огонь охватил 12 гектаров. К тушению привлекли авиацию, а также специалистов, которые занимаются лесными пожарами.

В Магаданской области выпала полуторамесячная норма осадков. Дожди шли безостановочно почти неделю. Многие реки вышли из берегов. В области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

