Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 августа

На помощь застрявшей в Киргизии альпинистке выдвинулась еще одна группа спасателей

Пожар произошел на территории хлебозавода в районе Останкино

Москвичка не стала подавать заявление на мужа, который избил ее в ЖК "Зиларт"

Отправившиеся за москвичкой Наговициной спасатели достигли высоты более 5 тыс метров

Суд может лишить родительских прав россиянку, оставившую младенца в аэропорту Турции

Новости регионов: пожар потушили в Эльтавском лесу в Дагестане

Сотрудники МЧС Киргизии спасли двух россиян, застрявших в горах

Муж Елены Блиновской отказался писать заявление на избившего его таксиста

Массовое ДТП затруднило движение на Кутузовском проспекте в Москве

Группа спасателей, которую отправили за москвичкой Натальей Наговицыной, застрявшей на горе в Киргизии, уже достигла высоты 5 800 метров. Об этом сообщили в туристической компании, которая организовала восхождение спортсменки.

Август 2025 года в Москве вошел в рейтинг одного из самых дождливых месяца за последние 25 лет. Погода в столице не наладится как минимум до середины следующей недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

