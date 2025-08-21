Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 17:15

Происшествия

Отправившиеся за москвичкой Наговициной спасатели достигли высоты более 5 тыс метров

Отправившиеся за москвичкой Наговициной спасатели достигли высоты более 5 тыс метров

Суд может лишить родительских прав россиянку, оставившую младенца в аэропорту Турции

Новости регионов: пожар потушили в Эльтавском лесу в Дагестане

Сотрудники МЧС Киргизии спасли двух россиян, застрявших в горах

Муж Елены Блиновской отказался писать заявление на избившего его таксиста

Массовое ДТП затруднило движение на Кутузовском проспекте в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

В России допросили девушку, которая бросила дочь после рождения в аэропорту Турции

Мужа Елены Блиновской избили в Москве

Полиция задержала похитителя хаски в подмосковных Химках

Группа спасателей, которую отправили за застрявшей в горах Киргизии москвичкой Натальей Наговицыной, достигла высоты 5,3 тысячи метров, сообщили в туристической компании, которая организовала восхождение спортсменки.

На данный момент в горах наблюдается высокая лавиноопасность. Альпинисты продвигаются не так быстро, как планировалось. Шансы на спасение москвички снижаются с каждым часом. Уже девять дней она находится на опасной высоте со сломанной ногой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика