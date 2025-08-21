Отправившиеся за москвичкой Наговициной спасатели достигли высоты более 5 тыс метров

Группа спасателей, которую отправили за застрявшей в горах Киргизии москвичкой Натальей Наговицыной, достигла высоты 5,3 тысячи метров, сообщили в туристической компании, которая организовала восхождение спортсменки.

На данный момент в горах наблюдается высокая лавиноопасность. Альпинисты продвигаются не так быстро, как планировалось. Шансы на спасение москвички снижаются с каждым часом. Уже девять дней она находится на опасной высоте со сломанной ногой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.