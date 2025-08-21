Суд может лишить родительских прав россиянку, оставившую младенца в аэропорту Турции

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 23:00

Происшествия

Суд может лишить родительских прав россиянку Екатерину Бурнашкину, которая родила ребенка в аэропорту Турции и оставила его там. В России завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В Турции биологическая мать получила 15 лет тюрьмы и провела там 9 месяцев. Однако теперь назначено новое разбирательство.

Кого признали потерпевшими? Какие прогнозы дают эксперты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

