Новости регионов: пожар потушили в Эльтавском лесу в Дагестане

В Дагестане потушили пожар в особо охраняемой природной зоне. Огонь вспыхнул в Эльтавском лесу возле Махачкалы, который местные жители считают "легкими города". Пожар был виден из разных районов. По данным МЧС, возгорание удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров.

В Севастополе загорелся ресторан, после чего огонь перекинулся на деревья и траву. По последним данным, площадь пожара выросла до 12 гектаров. Перекрыт проезд по ближайшему шоссе. На месте работают в том числе специалисты, которые занимаются лесными пожарами. Здание было частично деревянным и почти полностью выгорело. О пострадавших не сообщается. При этом в Крыму стоит жаркая и сухая погода, объявлен высокий класс пожарной опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.