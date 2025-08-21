В России допросили девушку, которая бросила дочь после рождения в аэропорту Турции

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 11:45

Происшествия

Российские следователи допросили Екатерину Бурнашкину, которая родила и бросила дочь в аэропорту турецкой Антальи. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Потерпевшими признали приемную семью, которая взяла младенца на воспитание. При этом продолжаются слушания по лишению Бурнашкиной родительских прав. Процесс проходит в закрытом режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоМария Рыбакова

