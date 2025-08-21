Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: трамвай загорелся в Краснодаре

Новости регионов: трамвай загорелся в Краснодаре

В Краснодаре загорелся трамвай. По словам очевидцев, огонь начал распространяться с крыши, а потом перекинулся на кабину водителя и салон. Пострадавших нет.

Бродячие собаки в Хабаровске оторвали бампер у автомобиля. Они попали на камеру видеонаблюдения. Ранее собаки также рвали подкрылки и выдирали фары у других машин. Жители обращались в службу отлова бродячих животных, однако пока проблема не решена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаррегионывидеоМария Рыбакова

