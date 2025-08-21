Эксперт рассказал, какие трудности возникли при спасении альпинистки Наговициной

Старший координатор альпинистского общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников рассказал, какие трудности возникли при спасении Натальи Наговициной, которая застряла в горах Киргизии на высоте свыше 7 тысячи метров без еды и воды.

Она сломала ногу на спуске 12 августа. Добраться до нее, по словам эксперта, мешают снегопады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.