Эксперт рассказал, какие трудности возникли при спасении альпинистки Наговициной
Старший координатор альпинистского общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников рассказал, какие трудности возникли при спасении Натальи Наговициной, которая застряла в горах Киргизии на высоте свыше 7 тысячи метров без еды и воды.
Она сломала ногу на спуске 12 августа. Добраться до нее, по словам эксперта, мешают снегопады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.