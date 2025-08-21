Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 09:30

Происшествия

Эксперт рассказал, какие трудности возникли при спасении альпинистки Наговициной

Эксперт рассказал, какие трудности возникли при спасении альпинистки Наговициной

Эксперт рассказал об особенностях пика Победы, где застряла альпинистка Наговицина

МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

Началась четвертая операция по спасению альпинистки Натальи Наговициной

Блогер избил девушку на детской площадке в подмосковной Шатуре

Новости мира: армия Израиля начала наступление на Газу

Новости регионов: в МВД зафиксировали первое мошенничество через мессенджер MAX

Эксперты оценили шансы на выживание Наговициной на горе в Киргизии

МИД РФ следит за ситуацией с Наговициной

"Московский патруль": житель столицы забил бездомного кота до полусмерти

Старший координатор альпинистского общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников рассказал, какие трудности возникли при спасении Натальи Наговициной, которая застряла в горах Киргизии на высоте свыше 7 тысячи метров без еды и воды.

Она сломала ногу на спуске 12 августа. Добраться до нее, по словам эксперта, мешают снегопады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика