Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 20:00

Происшествия

10 машин сгорело в пожаре на Солнцевском проспекте в Москве

10 машин сгорело в пожаре на Солнцевском проспекте в Москве

Новости регионов: 13 человек пострадали в аварии с маршруткой в Саратове

Столичная прокуратура опубликовала кадры аварии на улице Удальцова

Квартира загорелась в жилом доме на юге Москвы

Юрист рассказал, могут ли признать недействительной сделку по продаже квартиры Долиной

Квартира загорелась на юге Москвы

Водители пострадавших машин рассказали, как произошла авария в Химках

Крупный пожар произошел в жилом доме в Одинцове

Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком в Химках

Новости регионов: отец и дочь едва не утонули в озере на Камчатке

На западе Москвы из-за пожара строительного мусора пострадали десять припаркованных неподалеку машин, о чем сообщили в экстренных службах. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

На улице Вавилова готовят к открытию головное здание поликлиники № 11. Оно будет в шесть раз больше предыдущего. На данный момент там заканчивают чистовую отделку, налаживают инженерные сети. Медучреждение оснастили современным оборудованием.

Синоптики прогнозируют в выходные возвращение в Москву июльской температуры. Так, 25 и 26 августа воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Сегодня, 21 августа, столбики термометра поднялись до 26 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожармедицинаобществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика