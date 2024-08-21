10 машин сгорело в пожаре на Солнцевском проспекте в Москве

На западе Москвы из-за пожара строительного мусора пострадали десять припаркованных неподалеку машин, о чем сообщили в экстренных службах. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

На улице Вавилова готовят к открытию головное здание поликлиники № 11. Оно будет в шесть раз больше предыдущего. На данный момент там заканчивают чистовую отделку, налаживают инженерные сети. Медучреждение оснастили современным оборудованием.

Синоптики прогнозируют в выходные возвращение в Москву июльской температуры. Так, 25 и 26 августа воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Сегодня, 21 августа, столбики термометра поднялись до 26 градусов.

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