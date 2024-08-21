Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 15:30

Происшествия

Новости регионов: отец и дочь едва не утонули в озере на Камчатке

Новости регионов: отец и дочь едва не утонули в озере на Камчатке

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Мужчине и его семилетней дочери потребовалась помощь спасателей во время прогулки на сапборде по озеру на Камчатке. Сильным порывом ветра их плавсредство перевернуло примерно в 100 метрах от берега. Мужчина смог связаться с женой, которая вызвала спасателей. К их приезду отец с ребенком сильно замерзли, так как на них не было ни гидрокостюмов, ни спасательных жилетов. Медицинская помощь им не потребовалась.

Тем временем на Северном полюсе впервые показали русский балет. Во время круиза в Арктику одна из путешественниц исполнила партию балета "Лебединое озеро" прямо на льду. Видео сняли на фоне атомного ледокола "50 лет Победы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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