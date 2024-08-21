Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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21 августа, 15:15

Происшествия

Участник ДТП в Химках рассказал, как произошла авария

Участник ДТП в Химках рассказал, как произошла авария

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Строительный каток опрокинулся на Калужском шоссе

Участник массового ДТП на Ленинградском шоссе в Химках рассказал, как произошла авария. По его словам, во время движения он заметил, что впереди идущие машины начали притормаживать, поэтому он тоже начал нажимать педаль тормоза. Когда колонна практически встала, сзади в его автомобиль врезалось другое транспортное средство. Затем произошел еще один удар, из-за которого смяло несколько автомобилей.

Наибольшие повреждения получил автомобиль такси. У него серьезно поврежден багажник и передняя часть кузова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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