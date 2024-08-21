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21 августа, 12:30

Происшествия

В Реутове задержали администратора стрелкового клуба, где подросток застрелил своего отца

В Реутове задержали администратора стрелкового клуба, где подросток застрелил своего отца

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В Реутове администратора стрелкового клуба, в котором подросток застрелил своего отца, задержали. Мужчина проходит по делу об оказании небезопасных услуг, сообщает Следственный комитет.

Трагедия произошла в клубе накануне. Сотрудник допустил в тир несовершеннолетнего, никакого договора на оказание услуг с ним не было. Кроме того, администратор оставил подростка одного в комнате, хотя должен был следить за соблюдением правил безопасности. В результате посетитель взял винтовку, занял огневой рубеж и выстрелил, но по ошибке попал в своего отца. От полученного ранения он погиб на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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