Новости регионов: два моста обрушились в Приморье

В Приморье за последние сутки обрушились два моста. Один не выдержал веса груженого самосвала. Автомобиль завис в воздухе, переправу пришлось закрыть. О пострадавших не сообщается, в причинах произошедшего разбирается прокуратура. Еще один случай произошел в центре региона, где сильные ливни размыли мост, из-за чего у него рухнул целый пролет. Стихия, которая обрушилась на Приморье 19 августа, нанесла инфраструктуре края серьезный урон. Дороги размыло, а некоторые населенные пункты оказались в изоляции.

Между тем нижегородские полицейские задержали грабителя, который за ночь совершил налет сразу на два магазина. Сначала он наведался в супермаркет, а затем – в алкомагазин. Добычей вора стали шоколад, кофе и бутылка крепкого алкоголя. Оружие, которым он угрожал продавцам, злоумышленник потерял, когда убегал от полиции. Им оказался пистолет для игры в пейнтбол. Задержали преступника в течение нескольких часов. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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