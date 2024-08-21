Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: два моста обрушились в Приморье

Новости регионов: два моста обрушились в Приморье

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

Новости регионов: пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке переведены в ожоговый центр Уфы

"Безопасный город": молодой человек кинул самокат на капот Porsсhe в Москве

"Безопасный город": подпольные банкиры задержаны в Москве

"Безопасный город": полицейские Москвы задержали исполнителя расправы над пенсионером

Басманный суд продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Новости регионов: уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Сочи

Житель Химок смог вернуть украденного у него спаниеля спустя три дня

Столкнувшийся с Porsсhe в центре Москвы самокатчик оказался каскадером

В Приморье за последние сутки обрушились два моста. Один не выдержал веса груженого самосвала. Автомобиль завис в воздухе, переправу пришлось закрыть. О пострадавших не сообщается, в причинах произошедшего разбирается прокуратура. Еще один случай произошел в центре региона, где сильные ливни размыли мост, из-за чего у него рухнул целый пролет. Стихия, которая обрушилась на Приморье 19 августа, нанесла инфраструктуре края серьезный урон. Дороги размыло, а некоторые населенные пункты оказались в изоляции.

Между тем нижегородские полицейские задержали грабителя, который за ночь совершил налет сразу на два магазина. Сначала он наведался в супермаркет, а затем – в алкомагазин. Добычей вора стали шоколад, кофе и бутылка крепкого алкоголя. Оружие, которым он угрожал продавцам, злоумышленник потерял, когда убегал от полиции. Им оказался пистолет для игры в пейнтбол. Задержали преступника в течение нескольких часов. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика