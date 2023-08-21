21 августа, 22:00Происшествия
Новости часа: уголовная ответственность грозит после экскурсий по коллекторам Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организаторам экскурсий по водосточным коллекторам Москвы грозит уголовная ответственность, заявили в департаменте ЖКХ столицы.
Космический аппарат "Луна-25" разбился у кратера в южном полушарии спутника Земли. Об этом заявили в ИПМ РАН.
Российские пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера, передает сервис Downradar.