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21 августа, 22:00

Происшествия

Новости часа: уголовная ответственность грозит после экскурсий по коллекторам Москвы

Новости часа: уголовная ответственность грозит после экскурсий по коллекторам Москвы

Пожар ликвидирован на складе в подмосковном Ногинске

"Московский патруль": спасатели извлекли тела диггеров из коллекторов столицы

"Московский патруль": на юго-востоке столицы полицейские задержали сбытчика героина

Теперь москвичи будут проверять кресла в каршеринге из-за случая со шприцем

"Московский патруль": в каршеринге 10-летняя девочка укололась шприцем

"Московский патруль": в центре столицы неизвестный украл акустическую колонку

Собянин выразил соболезнования родным погибших в коллекторе Неглинки

Новости часа: Собянин заявил, что поиск пропавших людей в коллекторах Москвы продолжается

Департамент ЖКХ Москвы заявил о незаконности экскурсий по коллекторам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организаторам экскурсий по водосточным коллекторам Москвы грозит уголовная ответственность, заявили в департаменте ЖКХ столицы.

Космический аппарат "Луна-25" разбился у кратера в южном полушарии спутника Земли. Об этом заявили в ИПМ РАН.

Российские пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера, передает сервис Downradar.

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