Новости часа: уголовная ответственность грозит после экскурсий по коллекторам Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организаторам экскурсий по водосточным коллекторам Москвы грозит уголовная ответственность, заявили в департаменте ЖКХ столицы.

Космический аппарат "Луна-25" разбился у кратера в южном полушарии спутника Земли. Об этом заявили в ИПМ РАН.

Российские пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера, передает сервис Downradar.