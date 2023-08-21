Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Происшествия

В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки БПЛА на Подмосковье

В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки БПЛА на Подмосковье

Новости мира: шторм "Хилари" затопил дома и привел к землетрясению в Южной Калифорнии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Новости часа: машина сбила лося на востоке Москвы

Ливень затопил склад Wildberries в Электростали

Новости часа: движение в районе стадиона "Лужники" временно перекроют 22 августа

Дамбу из-за аномальных дождей прорвало в Бурятии

Открытое горение на складе Ozon в Подмосковье ликвидировано

"Луна-25" столкнулась с поверхностью спутника Земли

Открытое горение на складе Ozon в Подмосковье ликвидировано

Средства радиоэлектронной борьбы подавили попытку Киевского режима атаковать Рузский район беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Аппарат был обнаружен системой противовоздушной обороны (ПВО) и выведен из строя средствами РЭБ. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. По информации оборонного ведомства, в результате инцидента пострадавших не выявлено.

Читайте также
происшествиявидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика