В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки БПЛА на Подмосковье

Средства радиоэлектронной борьбы подавили попытку Киевского режима атаковать Рузский район беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Аппарат был обнаружен системой противовоздушной обороны (ПВО) и выведен из строя средствами РЭБ. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. По информации оборонного ведомства, в результате инцидента пострадавших не выявлено.