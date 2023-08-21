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Новости мира: шторм "Хилари" затопил дома и привел к землетрясению в Южной Калифорнии

Новости мира: шторм "Хилари" затопил дома и привел к землетрясению в Южной Калифорнии

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В Южной Калифорнии тропический шторм "Хилари" затопил дома и привел к землетрясению. В регионе зафиксированы толчки магнитудой 5.1, а также серия афтершоков. Это первый тропический шторм в этих местах более чем за 80 лет. В пяти муниципалитетах закрыты школы, прибрежные населенные пункты укрепили от стихии заграждениями.

На севере Греции не утихают мощные лесные пожары. Близ города Александруполис под влиянием сильного ветра пламя за несколько дней разрослось до неконтролируемых размеров. Из-за жары и засухи прогнозируют новые очаги возгорания. Там эвакуированы жители нескольких поселков. В пожаре уже сгорели дома, автомобили и сельхозтехника. В тушении участвуют сотни спасателей и авиация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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