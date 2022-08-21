Около 400 граммов тротила было заложено во взрывном устройстве в авто Дугиной

Около 400 граммов тротила было заложено во взрывном устройстве в машине Дарьи Дугиной. Его установили во время фестиваля в Подмосковье, считают правоохранители.

По одной из версий, целью киллеров мог быть отец девушки, общественный деятель Александр Дугин. Расследованием дела займется центральный аппарат СК РФ.



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