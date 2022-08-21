Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, около 400 граммов тротила было заложено во взрывном устройстве в машине Дарьи Дугиной. Его установили на фестивале в Подмосковье, заявили правоохранители. По одной из версий, целью киллеров мог быть отец девушки, общественный деятель Александр Дугин. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета.

Между тем обстановка в Рязанской области нестабильная и может усложниться в любой момент из-за изменения погоды. Об этом заявили в МЧС по области. Масштабные пожары тушат с помощью авиации, спецтехники и силами сотен спасателей.

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