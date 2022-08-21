Пожарную обстановку в Рязанской области оценили как нестабильную

Обстановка в Рязанской области нестабильная и может усложниться в любой момент из-за изменения погоды. Об этом заявили в МЧС по региону.

Уточняется, что масштабные пожары тушат с помощью авиации, спецтехники и силами сотен спасателей. В регионе также подготовили площадку для приземления вертолетов.

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