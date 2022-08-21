Девушка застряла на аттракционе в "Лужниках"

Девушка застряла на аттракционе "Зиплайн" в Лужниках. Видео с места ЧП опубликовали очевидцы.

На них видно, как девушка зависла на аттракционе, крепко держась за стропы. На втором видео уже снят момент вызволения застрявшей.

Уточняется, что к девушке по канату подобрался специалист, зацепился и вытащил ее.

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