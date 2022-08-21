Убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер – СК РФ

Убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом заявили в Следственном комитете.

Уточняется, что расследованием дела займется центральный аппарат ведомства. По одной из версий, целью киллеров мог быть отец девушки, общественный деятель Александр Дугин.

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