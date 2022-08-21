Москвичам рассказали о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности

Москвичи устремились на пикники в последние дни лета. Жарят шашлык и проводят время на природе. Однако не все ставят мангалы на специально оборудованных площадках, где это безопасно и разрешено.

Некоторые разжигают костры там, где нравится. А еще после себя оставляют горы мусора. Сейчас сезон пожароопасный, а потому парки под особым контролем. Что грозит за разведение огня в неположенном месте? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.