Круизный теплоход из Москвы, севший на мель в районе Рязани отбуксировали с места ЧП. По словам очевидцев, накануне судно "Сергей Образцов", совершавшее круиз по Оке, получило серьезную пробоину в борту и остановилось неподалеку от причала.

Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. Путешествие им пришлось продолжить на автобусах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.