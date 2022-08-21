Огонь в Рязанской области прошел по территории более чем в 8,5 тысяч гектаров

По данным Авиалесоохраны, огонь в рязанских лесах уже прошел по территории в более чем 8 с половиной тысяч гектаров. Зарегистрировано 5 очагов возгорания.

В борьбе с огнем задействованы два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации. За сутки они вылили в эпицентр пожара 126 тысяч тонн воды.

Под Владимиром удалось ликвидировать возгорание на торфянике в Гусь-Хрустальном районе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.