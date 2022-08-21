Убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер – СК РФ

Убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом заявили в Следственном комитете. Расследованием громкого дела займется центральный аппарат ведомства.

Следователи проведут взрывотехническую экспертизу и ряд других следственных действий на месте взрыва автомобиля, в котором погибла дочь общественного деятеля Александра Дугина. Уже изъята камера с видеорегистратора, который был установлен на машине, ведется поиск свидетелей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.