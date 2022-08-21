СК расследует убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье

Убийство Дарьи Дугиной носит заказной характер. Об этом заявили в Следственном комитете.

Расследованием громкого дела займется центральный аппарат ведомства. Следователи проведут взрывотехническую экспертизу на месте взрыва автомобиля, в котором погибла дочь общественного деятеля Александра Дугина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.