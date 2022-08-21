В Рязанской области тушат пожар в национальном парке "Мещерский"

В Рязанской области спасатели продолжают бороться с огнем в национальном парке "Мещерский". В регионе запретили въезд в поселок Деулино.

Возле населенного пункта работает более 220 пожарных и 80 единиц техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.