Более 220 пожарных работают на месте пожара в Рязанской области

Пожары в Рязанской области не могут потушить уже несколько суток. В регионе горит национальный парк "Мещерский".

21 августа населению запретили въезд в поселок Деулино. От него до ближайшего очага возгорания несколько километров.

Возле населенного пункта работают больше 220 пожарных и 80 единиц техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.