Бывшему внештатному главному наркологу Минздрава вменяют мошенничество

Евгению Брюну грозит до 10 лет колонии. Бывшему главному внештатному наркологу Минздрава вменили мошенничество в особо крупном размере. Речь о 20 миллионах рублей, сообщает прокуратура.

Брюн отправлен под домашний арест, своей вины он не признает. Еще один фигурант этого дела, вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, заключил сделку со следствием. Он также отправлен под домашний арест. Следователи полагают, что Брюн и Якушев похитили деньги у департамента здравоохранения Москвы.

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