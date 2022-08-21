Въезд в поселок Деулино в Рязани запретили из-за близости пожаров

Въезд в поселок Деулино в Рязани запретили. Населенный пункт находится совсем рядом с одним из действующих очагов возгорания.

Сейчас здесь находятся больше 220 пожарных и более 80 единиц техники. Пламя пока удается сдерживать на расстоянии и гасить новые очаги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.