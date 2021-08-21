Детей, которые отравились в отеле в Подмосковье, выписали из больницы. Родители забрали их домой, сообщила детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Инцидент произошел в парк-отеле "Ершово" в Одинцове. В больницу попали 7 детей от 10 до 13 лет с жалобами на плохое самочувствие. На данный момент Роспотребнадзор проводит расследование. Специалисты взяли пробы еды и воды, а так же смывы с поверхностей в отеле. Следственный комитет и прокуратура также проводят проверки после сообщений о массовом отравлении.

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