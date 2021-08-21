Подавший сигнал бедствия самолет успешно приземлился в Шереметьево

Подавший сигнал бедствия Superjet успешно приземлился в Шереметьево. Самолет направлялся из Волгограда в Москву, во время полета над Тамбовской областью экипаж судна сообщил о возможной неисправности. Лайнер резко снизился, но продолжил полет на высоте около 3000 метров.

Рейс выполняла авиакомпания "Россия", в которой уточнили, что по пути у самолета сработал датчик системы кондиционирования. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация. Посадка прошла в штатном режиме.

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