Более сотни человек остались без выезда из-за обрушения моста в Подмосковье

Более сотни человек оказались отрезаны от транспортного сообщения после обрушения моста в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Это был единственный выезд из трех населенных пунктов, сообщили экстренные службы.

После ливней сильный поток воды размыл дорожное полотно и повредил конструкцию моста. В деревне нет магазинов и инфраструктуры, периодически сюда приезжает только автолавка. Сейчас специалисты оценивают ущерб и разрабатывают план по восстановлению дороги.

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