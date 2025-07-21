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21 июля, 11:15

Происшествия

Новости регионов: в Якутии автобус упал с обрыва

Новости регионов: в Якутии автобус упал с обрыва

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В Якутии автобус с вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва. На месте погибли 13 человек, еще 20 получили травмы. В республике объявлен траур. По данным Следственного комитета, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

В Сочи автомобиль протаранил несколько припаркованных машин и полностью перекрыл улицу. По сообщениям очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии. Авария произошла рядом с поликлиникой и школой. Причины происшествия выясняет полиция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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