Новости регионов: в Якутии автобус упал с обрыва

В Якутии автобус с вахтовиками сорвался с 25-метрового обрыва. На месте погибли 13 человек, еще 20 получили травмы. В республике объявлен траур. По данным Следственного комитета, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

В Сочи автомобиль протаранил несколько припаркованных машин и полностью перекрыл улицу. По сообщениям очевидцев, водитель находился в неадекватном состоянии. Авария произошла рядом с поликлиникой и школой. Причины происшествия выясняет полиция.

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