Пожар охватил 70 тысяч гектаров леса в американском штате Монтана

Огонь охватил 70 тысяч гектаров леса в штате Монтана, США. Пожар приобрел такой масштаб, что его видно даже на спутниковых снимках. На месте ЧП продолжают работать спасатели. Местные СМИ пишут, что возгорание началось из-за молнии, которая ударила по лесу.

Тем временем специалисты предупреждают, возгорания могут продолжиться и дальше из-за высоких температур и ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.