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21 июля, 16:30

Происшествия

Пожар охватил 70 тысяч гектаров леса в американском штате Монтана

Пожар охватил 70 тысяч гектаров леса в американском штате Монтана

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Огонь охватил 70 тысяч гектаров леса в штате Монтана, США. Пожар приобрел такой масштаб, что его видно даже на спутниковых снимках. На месте ЧП продолжают работать спасатели. Местные СМИ пишут, что возгорание началось из-за молнии, которая ударила по лесу.

Тем временем специалисты предупреждают, возгорания могут продолжиться и дальше из-за высоких температур и ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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