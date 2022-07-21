Эвакуированных людей после пожара на Ленинском проспекте разместили в лицее

Людей, эвакуированных из дома на Ленинском проспекте, разместили в лицее. Вернуться в свое жилье и оценить ущерб они смогут после того, как спасатели убедятся, что это безопасно. Ночью в жилом доме загорелась крыша, огонь охватил здание, эвакуировали 400 человек.

По словам одного из очевидцев, изначально не было понятно, что именно произошло, так как сильного возгорания видно не было. Жительница дома, где произошел пожар, рассказала, что эвакуированных сразу же проинформировали, что им предоставлена школа, куда можно прийти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.