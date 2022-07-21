Новости регионов: лесные пожары вспыхнули в Хабаровском крае и Якутии

В Уфе произошло возгорание на территории судостроительного завода. Как оказалось, загорелся мусор с мазутом. Огонь охватил 40 квадратов, черный дым был виден по всей округе. Спасателям удалось быстро ликвидировать открытое горение.

Более 280 тысяч гектаров леса горят на севере Хабаровского края. Огонь стал бушевать в труднодоступных местах. По словам главы региона, для тушения пожаров привлекут дополнительные силы и средства из центра и соседних регионов.

Шлейф дыма от лесных пожаров в Хабаровском крае накрыл и центральные, и восточные районы Якутии. Столица республики остается в густом смоге с едким запахом гари. Пробы показали, что в городе превышена концентрации химикатов в воздухе. В Якутске сегодня ожидаются дожди, которые по сути должны развеять дым от пожаров.

В Приморье обрушился мост через реку Березовку после того, как по нему проехал лесовоз. Без переправы остались три села, где проживает около 200 человек. Мост обещают починить в течение двух дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.