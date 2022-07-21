Новости мира: Европа охвачена пожарами

Греция охвачена лесными пожарами. Огромное пламя возникло в пригороде Афин. Пожарные пытаются потушить его вторые сутки. Об этом написали местные СМИ.

Из-за аномальной жары пожары начались по всей Европе. Помимо Греции, сильно пострадали также Испания и Великобритания, где огонь уничтожил десятки домов.

Джо Байден заявил, что у него рак из-за загрязнения окружающей среды. Президент США упомянул это в речи, посвященной борьбе с климатическим кризисом. Он напомнил, что многие заводы по всей стране выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы". Началось обсуждение, болен ли Байден раком или это была оговорка. Многие американские СМИ напомнили, что глава государства нередко допускает такие неточности в речи, которые уже начали называть в шутку "байденизмы". В Белом доме объяснили, что президент имел ввиду заболевание, которое было у него еще до избрания.

Борис Джонсон завершил свое выступление в палате Общин цитатой из фильма "Терминатор". Политик заявил, что его миссия по борьбе с коронавирусом выполнена. А после поблагодарил коллег и простился фразой "Аста ла виста, бэби", сорвал аплодисменты и ушел. Что именно имел в виду Джонсон, ясно не до конца. В Великобритании уже около месяца снова рекордно начало расти количество заболевших ковидом.

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