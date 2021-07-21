Добровольцы приняли участие в ликвидации лесных пожаров

Тушить лесные пожары сейчас помогают добровольцы. Координатор движения "Добровольные лесные пожарные" Кася Кулькова рассказала, как проходит ликвидация огня в лесах.

О том, много ли людей вышло на помощь – в эфире телеканала Москва 24.