СК начал проверку после избиения сына Стаса Пьехи

Следователи приступили к проведению проверки по факту избиения сына Стаса Пьехи. Об этом сообщил Сергей Жорин, адвоката семьи артиста.

"СК проводит проверку в данный момент. Мы предполагаем, что в ближайшее время будет назначена следственная экспертиза для установления вреда здоровью, который был причинен Пете и бабушке", – сказал адвокат.

Он уточнил, что в настоящий момент Петя находится в больнице, у него диагностированы ЧМТ, гематомы и ссадины.

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Жена футбольного судьи Владислава Безбородова напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи из-за того, что тот якобы проткнул карандашом надувной бассейн.

По словам очевидцев, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Также пострадала бабушка ребенка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.