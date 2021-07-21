Новости мира: у резиденции премьер-министра Франции случился пожар

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В Париже у резиденции премьер-министра случился пожар. Здание было на ремонте, поэтому обошлось без пострадавших, да и сумма ущерба, по предварительным данным, незначительная. Правительственное здание не пострадало.
Также в Париже активизировались антипрививочники. Они вышли на улицы и громят центры вакцинации: один залили водой, другой подожгли. Демонстранты недовольны введением обязательного "санитарного сертификата", без которого будет запрещено посещать торговые центры и рестораны, а также заходить в поезда и самолеты.
В итальянских музеях внедрили специальную систему, которая отслеживает, как долго и как близко посетители рассматривают картины. Так кураторы хотят понять, какие экспонаты привлекают людей больше всего и изменить планировку. По задумке руководства, это позволит увеличить число туристов и возместить хотя бы часть из 190 миллионов евро выручки, которые музеи потеряли из-за пандемии коронавируса. Уже есть первые результаты исследования. Например, оказалось, очень немногие работы могут удерживать людей больше чем на 15 секунд. В среднем у экспоната проводят от 4 до 5 секунд.
Правительство Китая отменило штрафы за рождение третьего ребенка. Более того, к 2025 году в стране собираются создать программу повышения рождаемости. Например, семьям с несколькими детьми в возрасте до 3 лет будут предоставлять налоговый вычет при покупке жилья. Кроме того, власти намерены снизить стоимость медицинских услуг, связанных с беременностью и родами.
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